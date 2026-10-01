İstanbul'da akşam saatlerinde yağışlı hava nedeniyle ana arterlerde araçlar güçlükle ilerliyor.

Anadolu Yakası'nda Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde çift yönlü yoğunluk var.

D-100 kara yolunun Kadıköy-Ataşehir ve Ataşehir-Sultanbeyli arasında, TEM Otoyolu'nun ise Kavacık mevkisinden Kadıköy yönüne doğru trafik yoğun.

AVRUPA YAKASI

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunun Çağlayan, Mecidiyeköy, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Haliç Köprüsü, Halıcıoğlu, Edirnekapı ve Cevizlibağ mevkilerinde yoğunluk yaşanıyor.

Ankara istikametinde Haliç'ten Zeytinburnu'na kadar, Merter'den Küçükçekmece'ye kadar Edirne istikametinde ise trafik yoğun seyrediyor.

TEM Otoyolu'nun Hasdal ve Seyrantepe mevkileri ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde çift yönlü yoğunluk yaşanırken, Okmeydanı-TEM bağlantı yolunun Ankara istikametinde de araçlar yavaş ilerliyor.

TEM Otoyolu'nun Firuzköy mevkisi Edirne istikametinde, Büyükdere Caddesi'nin Sarıyer yönünde ve Levent-TEM bağlantı yollarında yoğunluk var.

Karaköy-Beşiktaş Meydanı sahil yolu ile Dolmabahçe Sarayı çevresinde de trafik yoğun.

Toplu taşıma araçları ve duraklarında da yoğunluk yaşanıyor. Tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında yoğunluk oluştu.

İBB Cep Trafik Haritası'na göre kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 81'e ulaştı. Yoğunluk, Anadolu Yakası'nda yüzde 78, Avrupa Yakası'nda yüzde 83 olarak ölçüldü.