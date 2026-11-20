İstanbul'un Fatih ilçesinde tramvayda bir yolcunun çantasından 30 bin dolar çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan İ.Ö., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Irak uyruklu R.Y.İ'nin Aksaray tramvay durağında, tramvayda seyahat ettiği sırada çantasındaki 30 bin doların yankesicilik yöntemiyle çalınması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
İncelemeler sonucunda şüphelinin kimliğini ve adresini belirleyen ekipler, İ.Ö'yü Bayrampaşa'da düzenlenen operasyonla yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, hakimlikçe tutuklandı.