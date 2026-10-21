İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt, Silivri, Ataşehir, Başakşehir ve Avcılar'da bulunan 5 adres ve 3 araca operasyon düzenledi. Aramalarda bir bölümü bulaşık makinesine gizlenmiş 98 kilo 500 gram skunk ile 1 kilo kokain ele geçirildi.

Uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonlarda 3 hassas terazi ve 1 el bombasına da el konuldu. Gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.

YEMEK KURYESİ GÖRÜNÜMÜYLE TESLİMAT GİRİŞİMİ

Polisin incelemelerinde, uyuşturucunun kapalı koliler içinde taşındığı ve yemek dağıtımı yapan kurye görünümü verilerek teslim edilmeye çalışıldığı tespit edildi.

Esenyurt ve Avcılar'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda ise aranan 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin evindeki aramalarda el yapımı patlayıcı ve 29 adet 7,62 milimetre çapında fişek ele geçirildi. Patlayıcının bir ipe bağlanıp binanın asansör boşluğuna sarkıtılarak gizlenmeye çalışıldığı belirlendi.

KAĞITHANE'DE 568 KİLO 300 GRAM PREGABALİN

Ekipler, Kağıthane'de farklı şüpheliler tarafından depo olarak kullanıldığı değerlendirilen bir adrese de operasyon düzenledi. Burada 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

Adresteki aramalarda sentetik hap hammaddesi olarak kullanılan, pregabalin olarak bilinen 568 kilo 300 gram madde ele geçirildi.