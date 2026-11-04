İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yağışla birlikte D-100 kara yolu, TEM Otoyolu, bağlantı yolları ve köprü geçişlerinde trafik yoğunluğu arttı. İşe ve okula gitmek için yola çıkanlar, kentin her iki yakasında ağır ilerleyen trafikle karşılaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik haritasına göre saat 08.30 itibarıyla yüzde 76 olarak ölçülen kent genelindeki yoğunluk, daha sonra yüzde 78'e çıktı. Yoğunluk Anadolu Yakası'nda yüzde 89, Avrupa Yakası'nda yüzde 71 olarak ölçüldü.

GÖZTEPE-KOZYATAĞI ARASINDA TRAFİK DURMA NOKTASINDA

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunun Göztepe ile Kozyatağı arasındaki bölümünde trafik her iki yönde de durma noktasına geldi. Maltepe-Kartal ve Pendik-Tuzla arasındaki bazı kesimlerde de yoğunluk oluştu.

TEM Otoyolu'nda Edirne istikametinde Sancaktepe'de başlayan trafik Ataşehir'e kadar uzandı. Ankara istikametinde ise Ferhatpaşa'dan Sultanbeyli'ye kadar araçlar ağır ilerledi.

Şile Otoyolu'nun Üsküdar istikametinde, Ihlamurkuyu mevkisinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar trafik akışı yavaşladı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne geçişteki yoğunluk Kozyatağı'ndan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne geçişteki yoğunluk ise Ataşehir'den başladı.

AVRUPA YAKASI'NDA ANA YOLLARDA YOĞUNLUK

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunun Ankara istikametinde Beylikdüzü-Bakırköy ve Zeytinburnu-Şişli arasında araçlar güçlükle ilerledi. TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde de Gaziosmanpaşa ile Kağıthane arasında yoğunluk görüldü.

Toplu taşıma için duraklarda bekleyenler de kalabalık oluşturdu.