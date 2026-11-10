İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağışın da etkisiyle haftanın ikinci mesai gününde sabah trafiği yoğunlaştı. D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ve bağlantı yollarında araçlar ağır ilerledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) trafik yoğunluğu haritasına göre, kent genelindeki yoğunluk yüzde 81'e kadar yükseldi. Anadolu Yakası'nda yüzde 87, Avrupa Yakası'nda ise yüzde 72 yoğunluk ölçüldü.

KÖPRÜLERE GİDİŞTE YOĞUNLUK

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunun Pendik-Kadıköy arasındaki her iki yönünde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiği Uzunçayır mevkisinden, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü trafiği ise Kozyatağı'ndan başlıyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunun Avcılar, Yenibosna, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Okmeydanı ve Mecidiyeköy mevkilerinde çift yönlü yoğunluk görülüyor.

TEM Otoyolu'nun Ankara yönünde Ispartakule, Bahçeşehir, Alibeyköy, Hasdal ve Seyrantepe mevkilerinde araçlar ağır ilerliyor. Ters yönde ise trafik akıcı seyrediyor. Büyükdere Caddesi'nin Zincirlikuyu yönünde ve Basın Ekspres'te her iki yönde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

OTOBÜS SEFERLERİNDE İPTAL VE GECİKMELER

Tramvay, metro, metrobüs ve otobüs duraklarında da yolcu yoğunluğu gözleniyor. İETT'ye bağlı çok sayıda otobüs hattında sefer iptalleri ve gecikmeler yaşanırken, otobüs duraklarındaki yolcu yoğunluğu artıyor.

M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'nın Üsküdar yönündeki peronlarında da yoğunluk görülüyor.