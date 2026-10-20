İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 2023-2026 yılları arasında düzenlediği operasyonlarda ele geçirdiği yaklaşık 10 ton uyuşturucu madde imha edildi.

Yargılaması tamamlanan ve imha edilmesine karar verilen uyuşturucular, 14 Ekim’de İstanbul’daki bir fabrikada yakıldı. Kentte uyuşturucu imha işlemleri, imhasına karar verilen maddelerin miktarına göre planlanıyor. Son üç yıldır her yıl üç kez imha işlemi gerçekleştiriliyor.

2026’DA 15 TONU AŞKIN UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul genelinde 1 Ocak-18 Ekim 2026 tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda toplam 15 ton 44 kilogram uyuşturucu madde ile 27 milyon 700 bin uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi.

“UYUŞTURUCUYA TOPYEKÛN SAVAŞ AÇTIK”

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin açıklamasında, “Uyuşturucuya topyekûn savaş açtık. Bu mücadele sadece İstanbul adına değil, tüm insanlık adına veriliyor” dedi.

Mücadelenin sokak satıcılarıyla sınırlı olmadığını belirten Yıldız, “Uyuşturucunun sadece sokak satıcıları değil, baronundan torbacısına, finans kaynağına kadar bu suç zincirinin, bu karanlık zincirin tüm halkalarını kırıp atacağız” ifadelerini kullandı. Yıldız, mücadelede görev alanları tebrik etti.