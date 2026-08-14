Arnavutköy'de öğlen saatlerinde otluk alanda çıkan yangın, kısa sürede iki hobi bahçesine yayıldı. Alevler, bahçede bulunan bazı meyve ağaçlarını tamamen sardı.

Yangın, Hacımaşlı Mahallesi Osmanlı Caddesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangını görenler durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangının daha fazla büyümesini engelleyerek kontrol altına aldı ve söndürdü. Yangında bazı meyve ağaçları yanırken, şans eseri can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.