İstanbul Valiliği, Cumhuriyet’in 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Vatan Caddesi’nde yapılacak resmi geçit töreni ve genel prova için trafiğe kapatılacak yolları duyurdu. Düzenleme, 24 Ekim Cumartesi ve 29 Ekim Perşembe günleri uygulanacak.

Valiliğin açıklamasına göre, 25 Ekim Pazar günü yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) nedeniyle törenin genel provası 24 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

VATAN CADDESİ İKİ YÖNLÜ KAPATILACAK

Her iki gün de saat 05.45’ten itibaren başlayacak tedbirler kapsamında, kapanış uygulamasıyla saat 06.00’dan program bitimine kadar Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve geliş yönlerinde tamamen araç trafiğine kapatılacak.

D-100 Karayolu’nun kuzey ve güney istikametlerinden, 10. Yıl Caddesi’nden, Edirnekapı’dan, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz ve Akşemsettin caddelerinden Vatan Caddesi’ne araç girişine izin verilmeyecek.

Aksaray yönünden Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı üzerinden gelen katılımlar ile Keçeci Meydan Sokak ve Hal Yolu güney istikametinden girişler de kapalı tutulacak. Tatlıpınar, Kaleboyu ve Sulukule (Kaleiçi) caddeleriyle Vatan Caddesi’ne çıkan diğer tüm cadde ve sokaklardan da araç girişi yapılamayacak.

ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR AÇIKLANDI

Valilik, prova ve tören saatlerinde sürücülerin Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D-100 Karayolu ve O-3 Hal Yolu güzergâhlarını kullanabileceklerini bildirdi.

Trafik tedbirleri kapsamında kent genelinde 58 ayrı noktada 22 ekip, 28 motorize trafik unsuru, 36 yaya personel ve 3 çekiciyle toplam 111 personel görev yapacak.