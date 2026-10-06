İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, uluslararası yatırım dolandırıcılığı şebekesine karşı çalışma yürüttü. Türkiye'de suç faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen şebekeye yönelik yapılan araştırmalarda, şüphelilerin dolandırıcılık eylemlerini Beyoğlu ve Şişli ilçelerinde bulunan iki ayrı çağrı merkezi üzerinden organize ettiği ortaya çıktı. Şüphelilerin yakalanması ve suç faaliyetlerine dair delillere ulaşılması amacıyla belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 95 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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