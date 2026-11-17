İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 76'ya kadar çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) trafik yoğunluğu haritasına yansıyan yoğunluk, kentin iki yakasında ana arter ve bağlantı yollarında ulaşımı aksattı.

D-100 VE TEM'DE YOĞUNLUK

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunun Avcılar, Küçükçekmece, Bahçelievler, Bakırköy ve Zeytinburnu kesimlerinde trafik yoğunluğu yaşandı. Beyoğlu ve Beşiktaş'taki caddelerde de trafik yoğunlaştı. TEM Otoyolu'nun Esenler ve Bağcılar kesimleri ile bağlantı yollarında ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolunun Üsküdar, Kadıköy, Ataşehir, Maltepe, Kartal ve Pendik kesimlerinde araçlar güçlükle ilerliyor. TEM Otoyolu'nda Sancaktepe'den başlayan yoğunluk Ataşehir'e kadar devam ediyor.

KÖPRÜ BAĞLANTILARINDA ARAÇLAR GÜÇLÜKLE İLERLİYOR

İki yakayı birbirine bağlayan köprü güzergahlarında da yoğun trafik yaşanıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çıkan bağlantı yollarında araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

Toplu taşımayla seyahat eden vatandaşlar da duraklarda ve aktarma merkezlerinde sıra bekliyor.