İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçuna yönelik şüphelilerin yakalanması ve suçların önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Beykoz, Üsküdar, Çekmeköy, Esenyurt ve Bahçelievler’de belirlenen adreslere yönelik operasyon düzenlenmesine karar verildi.

YEMEK ÇANTASINDA UYUŞTURUCU TAŞIDILAR

11 Ağustos’ta gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin motokuryelik yaptığı, uyuşturucuyu ise yemek götürdüğü çantada taşıdığı belirlendi.

ADRESLERDE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan adreslerde yapılan aramalarda 1 pompalı tüfek, 8 kartuş, 1 tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.