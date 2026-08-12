Kaza, Fevzi Çakmak Mahallesi Yeni Hal Yolu Atışalanı yol ayrımında gerçekleşti. İddiaya göre, makas atarak ilerleyen Özcan Çakır idaresindeki 34 HJA 550 plakalı hafif ticari araç, aynı istikamette seyir halinde olan Bayram A. idaresindeki 34 PUE 509 plakalı otomobil ile Muhammet K.'nin kontrolündeki 57 AK 732 plakalı otomobile çarptı.

HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle araçlar savruldu. Çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, hafif ticari aracın sürücüsü Özcan Çakır'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çakır'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazada araçlarda bulunan Furkan A. ile diğer araç sürücüleri Bayram A., Muhammet K. ve yolculardan Harun K. ile Miraç A. yaralandı. Yaralılara olay yerinde ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.