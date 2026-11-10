İstanbul'da “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçuna ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 11 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada elde edilen yeni deliller ve yapılan incelemeler doğrultusunda gözaltına alınanlar arasında Şişli Meslek Yüksekokulu yöneticileri, akademisyenler, muhasebe ve idari personel de bulunuyor. Soruşturma kapsamında Şişli Meslek Yüksekokulu'na kayyum atandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen Selin Sarılı, Leyla Anıl Göl, Mehmet Sedat Bekiroğlu, Ahmet Seval, Melih Karagöz, Yusuf Eren, Belen Tekinbaş, Cihan Erdönmez, Hülya Kahraman, Ali Ergün Gümüş ve Ali Aydın hakkında mahkeme adli kontrol kararı verdi. Soruşturma sürüyor.

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