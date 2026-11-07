Amedspor, kulübün mali kaynaklarını güçlendirmek ve destekçi çevresini genişletmek amacıyla İstanbul'daki Esma Sultan Yalısı'nda dayanışma gecesi düzenledi. Organizasyonun kişi başı katılım bedeli 500 bin TL olarak belirlendi.

Galatasaray karşılaşmasından bir gün önce gerçekleştirilen gece öncesinde davetlilere gönderilen mesajda katılım bedeli bildirildi. Mesajda, davetlilere Galatasaray ile oynanacak karşılaşma için birer maç bileti de verileceği belirtildi.

AHMET TÜRK DE KATILDI

Geceye siyasetçi Ahmet Türk ve Yeniden Refah Partili Halis Kahriman katıldı. Oyuncu Ferit Kaya ile Ebo lakabıyla tanınan İbrahim Tilaver de davetliler arasında yer aldı.

Amedspor Kulübü Başkanı, ikinci başkanı ve teknik direktörü de organizasyonda hazır bulundu. Gecenin müzik programında ise Rojda ve Mikail Aslan sahne aldı.