İstanbul'daki kazada ortalık savaş alanına döndü

Kaza, Yalı Mahallesi Mimar Sinan Caddesi ile Turgut Özal Bulvarı kesişiminde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 34 DYD 055 plakalı otomobil, 34 GB 5290 plakalı otomobil ile çarpıştıktan sonra refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. OTOMOBİLDE SIKIŞAN YARALILARI İTFAİYE KURTARDI İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekipleri sevk edildi. İki otomobilde sıkışan 9 kişi, itfaiye ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılarak ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazanın ardından olay yerine gelen ve otomobillerde sıkışanları çıkarmaya çalışırken kırılan camlar nedeniyle yaralanan 2 kazazede yakını da hastaneye sevk edildi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan bulvar, otomobillerin kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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