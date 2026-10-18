İstanbul’un Pendik ilçesinde bir inşaat alanında meydana gelen toprak kayması nedeniyle bitişikteki sitede bulunan 9 katlı apartman tedbir amacıyla tahliye edildi. Kayma, sitenin bahçesini de etkiledi.
Olay, akşam saatlerinde Ahmet Yesevi Mahallesi Baysal Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, sitenin önündeki inşaat alanında yağmur nedeniyle yumuşayan toprak kaydı. Durumu fark eden site sakinleri ekiplere ihbarda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine polis, zabıta ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler çevreye güvenlik şeridi çekti, apartmanda yaşayanlar tahliye edildi.
Yağmur suyunun toprak kaymasını artırmasını önlemek amacıyla zeminde örtüleme çalışması yapıldı.