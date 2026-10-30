İstanbul Havalimanı'ndan Danimarka'nın başkenti Kopenhag'a gitmek üzere kalkan Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağı, kuş sürüsünün çarpması nedeniyle geri döndü. Uçağın kanadında parçalanma ve ağır hasar meydana geldi.
Saat 09.10'da havalanan uçağa çok sayıda kuşun aynı anda çarpmasıyla büyük bir gürültü duyuldu. Pilot, kontrol kulesiyle irtibata geçerek acil iniş izni istedi.
Gerekli izinlerin alınmasının ardından rotasını değiştiren uçak, İstanbul Havalimanı'na sorunsuz indi. Havalimanında acil müdahale ekipleri hazır bekletilirken, inişin ardından yolcular tahliye edildi.
Kopenhag'a gidecek yolcular başka bir uçağa aktarıldı. Danimarka seferi gecikmeli olarak yeniden başladı.