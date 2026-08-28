İBB’nin resmi internet sitesini birebir kopyalayarak sahte bir İstanbulkart başvuru platformu oluşturan şüphelilerin, kart ödemesi bahanesiyle vatandaşların banka ve kredi kartı bilgilerini ele geçirdiği belirlendi. Sabah’ta yer alan habere göre, sahte internet sitesine güvenerek işlem yapan 87 kişinin yaklaşık iki yıl içerisinde milyonlarca lira zarara uğradığı ortaya çıktı.

25 LİRALIK ÖDEME TUZAĞI

Dolandırıcıların yönteminde vatandaşlara İstanbulkart başvurusu ya da kart yenileme işlemi için 25-30 lira civarında ödeme yapılması gerektiği izlenimi verildi.

Sahte sitedeki ödeme ekranına kart bilgilerini giren vatandaşların bilgileri ise dolandırıcıların eline geçti. Bazı mağdurlar küçük bir kart ücreti ödediklerini düşünürken, kısa süre sonra hesaplarından binlerce lira çekildiğini fark etti.

Mağdurların şikayetleri üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında ifade veren mağdurlardan biri, mavi kart başvurusu yapmak amacıyla siteye girdiğini ve 25 liralık kart ücretini ödemek isterken hesabından 42 bin lira çekildiğini söyledi.

SMS’TEKİ TUTARI FARK ETMEDİ

Dolandırıcılık yöntemlerinden birinde ise SMS doğrulaması kullanıldı.

Kartını kaybettiği için yeni kart çıkarmak isteyen E.Y., başvuru sırasında 39,99 lira ödediğini düşünerek bankadan gelen doğrulama işlemini onayladı. Ancak mesajdaki tutarın 39.999 lira olduğunu fark etmedi.

Daha sonra hesap hareketlerini kontrol eden E.Y., işlemin kart başvurusuyla ilgili olmadığını, paranın bir teknoloji firmasına yapılan ödeme olarak göründüğünü belirleyerek şikayetçi oldu.

140 LİRALIK İŞLEM SANDI, 74 BİN LİRA ÇEKİLDİ

Başka bir mağdur ise yaklaşık 140 liralık bir ödeme yaptığını düşünerek telefonuna gelen doğrulama kodunu onayladı. Ancak kısa süre sonra banka hesabından 74 bin lira çekildiğini fark etti.

Benzer şekilde eşine anne kartı almak isteyen başka bir vatandaşın da 30 liralık ödeme yapacağını düşünürken hesabından 29 bin lira çekildiği belirlendi.

Sahte internet sitesini kullanan bir başka kişinin hesabından ise 874 Euro tahsil edildiği tespit edildi.

ŞÜPHELİLERİN PEŞİNE DÜŞÜLDÜ

Yaşanan mağduriyetlerin ardından başlatılan soruşturma, Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor.

Sahte sitenin nasıl hazırlandığı, elde edilen kart bilgilerinin nasıl kullanıldığı ve olayın arkasında kaç kişinin bulunduğunun belirlenmesine yönelik çalışmalar sürerken, şüphelilerin yakalanması için de operasyonel çalışmalar devam ediyor.

UZMANLARDAN ‘RESMİ SİTE’ UYARISI

Uzmanlar, internet üzerinden İstanbulkart başvurusu veya bakiye yükleme gibi işlemler yapılırken arama motorlarında çıkan her bağlantıya güvenilmemesi gerektiğini belirtiyor.

Vatandaşların işlemlerini resmi mobil uygulamalar veya doğrulanmış resmi internet adresleri üzerinden gerçekleştirmesi öneriliyor.

Özellikle banka tarafından gönderilen SMS ve bildirimlerde yer alan işlem tutarı ile ödeme yapılan firma adının, doğrulama kodu girilmeden önce mutlaka kontrol edilmesi gerektiği vurgulanıyor.