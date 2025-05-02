İstanbul Planlama Ajansı (İPA) yaptığı araştırmada, İstanbullulara ‘Kanal İstanbul’ ile ilgili görüşlerini sordu. Araştırma sonuçlarına göre; katılımcıların yüzde 77,2’si Kanal İstanbul Projesi’ni desteklemediğini, yüzde 19,2’si desteklediğini, yüzde 3,6’sı da fikri olmadığını belirtti.

Desteklemeyenlerin nedenlerinin başında yüzde 53,8 ile doğa tahribatına sebep olması ve yüzde 39,1 ile deprem riski oluşturması geldi. “İhtiyaç için değil, kentte rant alanı açacaktır” diyenlerin oranı ise yüzde 31,2 oldu.

İBB DAHA ÖNCE DE KARŞI ÇIKMIŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, geçmişte de Kanal İstanbul Projesi’ne karşı çıkmış ve projeyi “İstanbul’a ihanet” olarak nitelendirmişti. Projenin çevresel, sosyal ve ekonomik etkileri konusunda uyarılarda bulunan İBB, bilim insanlarının ve şehir plancılarının görüşlerinin göz ardı edildiğini savunmuştu.

DOĞAYA ZARAR, DEPREM KORKUSU VE RANT ENDİŞESİ

Projeye karşı olanların gerekçeleri ise dikkat çekici. Araştırma sonuçlarına göre:

Katılımcıların yüzde 53.8’i, Kanal İstanbul’un doğa tahribatına yol açacağını ifade etti.

Yüzde 39.1’i, projenin deprem riskini artıracağı görüşünde.

Yüzde 31.2’si ise projeyi bir ihtiyaç olarak görmediğini, aksine kentte yeni rant alanları oluşturmak için planlandığını savundu.

NE OLMUŞTU?

AKP’li bakan Abdülkadir Uraloğlu’nun “Kanal İstanbul’u mutlaka yapacağız, vazgeçmedik” sözlerinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, referandum yapılarak İstanbul halkına sorulmasını istemişti.

AKP’li bir diğer bakan Murat Kurum ise “Kanal İstanbul projesinin günemlerinde olmadığını” söylemişti. Bu iki açıklama üzerine bakanlar arasında çelişki olduğu iddia edilse de Dezenformansyonla Mücadele Merkezi, iddiayı yalanlamış; bakanlar arasında çelişki olmadığını savunmuştu.