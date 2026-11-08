Megakent İstanbul'da etkili olan yağışlı hava dalgası, kentin temiz su ihtiyacını karşılayan baraj havzalarındaki su seviyesini yukarı taşıdı.

ÜÇTE BİRİ HALA BOŞ

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) paylaştığı son verilere göre, cuma günü yüzde 61.50 olarak ölçülen genel baraj doluluk oranı, cumartesi günü kaydedilen yeni akışlarla birlikte yüzde 61.93 seviyesine ulaştı. Yağışlar kente nefes aldırsa da genel tablonun henüz tam kapasiteye ulaşmadığı, baraj rezervlerinin yaklaşık üçte birinin hala boş olduğu görüldü.

Açıklanan güncel veriler, yağış rejiminin baraj havzaları arasındaki dağılımında belirgin farklar olduğunu ortaya koydu. Anadolu Yakası'ndaki Darlık Barajı yüzde 95.41'lik doluluk oranıyla zirveye yerleşirken, Istrancalar yüzde 94.28 ve Ömerli Barajı yüzde 83.36 ile en dolu havzalar arasında yer aldı.

BAZI KAYNAKLARDA SEVİYE ALARM VERİYOR

Buna karşın kentin bazı kritik kaynaklarında su seviyelerinin alarm verdiği gözlendi. Pabuçdere Barajı yüzde 7.77 ile en düşük su miktarına sahip baraj olurken, Kazandere Barajı yüzde 11.89 seviyesinde kaldı. Şehrin önemli su depolarından Büyükçekmece Barajı'nda ise doluluk oranı yüzde 40.66 olarak kayıtlara geçti.

İSKİ tarafından paylaşılan 7 Kasım tarihli resmi ölçümlere göre İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranları şu şekilde sıralandı:

Darlık Barajı: %95.41

Istrancalar Barajı: %94.28

Ömerli Barajı: %83.36

Alibey Barajı: %80.08

Elmalı Barajı: %76.35

Terkos Barajı: %51.13

Sazlıdere Barajı: %41.77

Büyükçekmece Barajı: %40.66

Kazandere Barajı: %11.89

Pabuçdere Barajı: %7.77.