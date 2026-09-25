İstanbul'da sıcak yaz günlerinin ardından sonbahar havası etkisini göstermeye hazırlanıyor. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yarın akşam saatlerinden itibaren kentte yağışların başlayacağını duyurdu. Şen'in açıklamasına göre İstanbul'da yağışlı hava önümüzdeki 7-8 gün boyunca etkisini sürdürecek. PAZARDAN İTİBAREN ŞEMSİYESİZ ÇIKMAYIN Prof. Dr. Orhan Şen, özellikle pazar gününden itibaren vatandaşların yağmurluk ve şemsiyelerini yanlarından ayırmamaları gerektiğini belirtti. Yağışların aralıklarla bir hafta boyunca devam etmesinin beklendiğini ifade eden Şen, "Pazardan itibaren yağmurluksuz ve şemsiyesiz çıkmayın" uyarısında bulundu. SICAKLIKLAR EKİM ORTALAMASINA DÖNÜYOR Yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarında da düşüş yaşanacak. Şen, sıcaklıkların mevsim normallerine gerileyerek ekim ayı ortalamalarına yaklaşacağını söyledi. İstanbul'da önümüzdeki günlerde sıcaklıkların 20 derecenin üzerine çıkmasının beklenmediğini belirten Şen, vatandaşlara montlarını da yanlarında bulundurmaları tavsiyesinde bulundu.

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