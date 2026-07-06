Hafta sonu İstanbul'da etkili olan gök gürültülü sağanak yağışın ardından, kentte yeni yağış dalgasının ne zaman görüleceği ve sıcaklıkların nasıl seyredeceği netlik kazandı. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ile Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) tarafından peş peşe yayınlanan değerlendirmeler, megakent için aynı günün altını çizdi.
PERŞEMBEYE KADAR YAĞIŞ YOK
Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı değerlendirmede İstanbul'da Perşembe gününe kadar herhangi bir yağış beklenmediğini bildirdi. Kentte sıcak hava dalgasının yeniden etkisini göstereceğini belirten Şen, termometrelerin yeniden 30-31 derece seviyelerine tırmanacağına dikkat çekti. Önümüzdeki iki gün boyunca yağışların Doğu Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz bölgelerinde görüleceğini aktaran Şen, Batı ve İç Anadolu bölgelerinin ise pazar gününden itibaren yeni ve aşırı bir sıcak hava dalgasının etkisi altına gireceğini belirterek vatandaşlara seyahat ve giyim planlarını hava durumuna göre ayarlamaları tavsiyesinde bulundu.
AKOM DA PERŞEMBE DEDİ
Prof. Dr. Orhan Şen'in ardından İstanbul için haftalık hava tahmini raporunu yayınlayan AKOM da yeni sağanak yağış için Perşembe gününü işaret etti. Yapılan açıklamada, perşembe günü hariç hafta boyunca megakentte çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olacağı vurgulandı.
Hafta boyunca hava sıcaklıklarının 29 ile 32 derece aralığında seyredeceğini öngören AKOM, kuzeydoğu yönünden aralıklarla saatte 10 ila 40 kilometre hızla esmesi beklenen Poyraz rüzgarlarının kente bir nebze olsun serinlik vereceğini ifade etti.