Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara, İç ve Doğu Akdeniz ile Kütahya, Konya, Karaman, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava kütlesi Trakya'dan yurda giriş yaptı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ve Meteoroloji, megakent için özel uyarıda bulundu. Yağışların öğleden sonra Trakya kesiminde, sabah saatlerinden itibaren ise İstanbul'un özellikle Avrupa Yakası'nda yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor.
SAATLER İÇİNDE ETKİSİNİ GÖSTERECEK
AKOM açıklamasında, Balkanlar üzerinden gelen yağışlı sistemin İstanbul'da sabah saat 08.00 sularında başlayarak akşam 18.00'e kadar farklı bölgelerde etkisini sürdüreceği belirtildi. Metrekareye 10 ila 20 kilogram arasında yağış düşebileceği uyarısı yapıldı.
Yağışlı sistemle birlikte hava sıcaklıklarında da düşüş yaşanıyor. Hafta boyunca 30 ile 32 derece aralığında seyreden sıcaklıklar, bugün İstanbul'da 27 derece seviyelerine gerileyecek. Hava sıcaklıklarının Marmara Bölgesi genelinde 4 ila 6 derece azalacağı, yurdun diğer bölgelerinde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde ise batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.