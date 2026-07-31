Yenikapı'da bu yıl beşincisi gerçekleştirilecek olan İstanbul Festivali için hazırlıklar tamamlanırken, etkinliğe katılacak vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla metro seferlerinde düzenlemeye gidildi.
Metro İstanbul'un resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyuruyla, festival süresince toplu taşımada yoğunluk yaşanmaması ve ziyaretçilerin etkinlik sonrasında evlerine rahatça dönebilmesi için çeşitli hatlarda iyileştirmelere gidildiği paylaşıldı.
6 METRO HATTINDA SEFER SAATLERİ UZATILDI
Metro İstanbul'un yaptığı planlama doğrultusunda, etkinlik tarihlerine denk gelen 3 ve 10 Ağustos günleri istisna tutulmak kaydıyla, 1 ile 16 Ağustos tarihleri arasında birçok kritik metro hattı gece yarısını aşacak şekilde hizmet verecek. Bu özel düzenleme kapsamında M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Sultanbeyli ve M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü hatlarındaki son sefer saatlerinin 00.30'a kadar uzatıldığı bildirildi.
MARMARAY SAATLERİYLE DENK GELECEK
Metro İstanbul M4 ve M5 hatlarında özel bir ayarlama yaptı. Yapılan açıklamada, bu iki hattan kalkacak trenlerin Marmaray'ın gece gerçekleştireceği son seferi karşılayacak şekilde organize edildiği belirtildi.