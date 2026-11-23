AKOM'un 23 Kasım 2026 Pazartesi tarihli hava tahmin raporuna göre İstanbul'da gün içerisinde sıcaklıkların 20 derece civarına kadar yükselmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde parçalı bulutlu ve güneşli bir havanın etkili olacağı kentte, öğle saatlerinden sonra hava koşulları değişecek.

ÖĞLEDEN SONRA SAĞANAK BEKLENİYOR

Tahmine göre öğle saatlerinden itibaren yağış ihtimali artarken, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sabah 15 derece, öğle 20 derece, akşam 12 derece ve gece 9 derece olması beklenen sıcaklıkların yağışla birlikte düşeceği tahmin ediliyor.

HAFTALIK HAVA DURUMU DA AÇIKLANDI

AKOM'un haftalık tahmin raporuna göre 24 Kasım Salı günü parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde ise yağmurlu bir hava bekleniyor. Çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günlerinde İstanbul genelinde parçalı bulutlu hava etkili olacak. Bu günlerde önemli bir yağış beklentisi bulunmuyor.

29 Kasım Pazar günü ise İstanbul'da yeniden hareketli hava koşulları bekleniyor. AKOM, pazar günü fırtına ve sağanak yağış tahmininde bulunurken, yağış miktarının metrekareye 5-15 kilogram arasında olabileceğini bildirdi.

İSTANBULLULARA TEDBİR ÇAĞRISI

Özellikle bugün öğleden sonra ve akşam saatlerinde beklenen sağanak nedeniyle vatandaşların dikkatli olması, günlük planlarını hava koşullarını dikkate alarak yapması önem taşıyor.