İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yaptığı değerlendirmede İstanbul ve Marmara Bölgesi’nin Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisine gireceğini bildirdi.

Mevcut 18-20 derece seviyelerindeki sıcaklıkların kısa sürede düşmesinin beklendiği ifade edildi.

Meteorolojik tahminlere göre bu akşam saatlerinden itibaren kent genelinde hava koşullarında belirgin bir değişim yaşanacak.

Sıcaklık düşüşüyle birlikte İstanbul’da aralıklarla yağmur geçişleri görülecek.

Çarşamba günü ise sağanak yağışların daha etkili olması bekleniyor.

Haftanın ilerleyen günlerinde bulutlu ve yer yer yağışlı havanın süreceği tahmin ediliyor.