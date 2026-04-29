İstanbul’da güneşli havanın sevinci kısa sürdü. İstanbul Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) mega kentte yarın akşamdan itibaren 4-5 gün sürecek aralıklı yağış ve serin hava sisteminin etkili olacağını açıkladı.
AKOM’un açıklamasında, hava sıcaklıklarının ise 4-6 derece düşeceği belirtilirken, Cuma ve Pazartesi günleri sağanağın şiddetini artırmasının beklendiği kaydedildi.
AKOM’un yayımladığı 5 günlük hava durumu raporu ise şöyle:
30 Nisan Perşembe
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinde yağışlı
Sıcaklık: 8°C / 17°C
Yağış: 1-3 mm
1 Mayıs Cuma
Çok bulutlu, sağanak yağışlı
Sıcaklık: 7°C / 12°C
Yağış: 5-15 mm
2 Mayıs Cumartesi
Parçalı bulutlu, yerel yağışlı
Sıcaklık: 6°C / 14°C
Yağış: 1-3 mm
3 Mayıs Pazar
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Sıcaklık: 6°C / 13°C
Yağış: 5-12 mm
4 Mayıs Pazartesi
Çok bulutlu, kuvvetli sağanak yağışlı
Sıcaklık: 7°C / 12°C
Yağış: 10-25 mm
5 Mayıs Salı
Çok bulutlu, zaman zaman yağmurlu
Sıcaklık: 8°C / 13°C
Yağış: 5-12 mm