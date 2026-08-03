Marmara’nın kuzey kesimlerinde hava sıcaklıkları yüksek seyrederken, parçalı ve çok bulutlu havanın ardından yerel yağışlar kapıda. Özellikle İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde akşam saatlerine kadar kısa süreli, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. İstanbulluların akşam saatlerindeki planlarında aniden bastırabilecek yağışlara karşı tedbirli olmaları öneriliyor.

Marmara

Geneli az bulutlu ancak zamanla kuzey kesimleri çok bulutlu. İstanbul (31°C) ve çevresinde akşam saatlerine kadar yerel gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor. Bursa (32°C) ve Çanakkale (34°C) ise açık.

Ege

Sıcak ve güneşli hava hakimiyetini koruyor. İzmir 34°C, Manisa ve Muğla 37°C, Denizli ise 39°C ile kavrulacak.

Akdeniz

Sıcak havanın yanında öğleden sonra Antalya (32°C) ve Mersin’in iç kesimlerinde yerel sağanak yağışlar görülecek. Adana 35°C, Hatay 33°C.

İç Anadolu

Ankara (33°C), Eskişehir ve Konya'da hava parçalı bulutluyken; Çankırı'nın kuzey kesimlerinde öğleden sonra kısa süreli sağanak geçişleri bekleniyor.

Karadeniz

Batı Karadeniz’de Düzce, Bolu, Karabük ve Kastamonu ile Doğu Karadeniz’de Rize (29°C), Artvin ve Trabzon’un yüksek kesimlerinde yerel sağanak yağışlar etkili olacak.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu

Güneydoğu genelinde kavurucu sıcaklar sürüyor; Diyarbakır 44°C, Şanlıurfa ise 42°C'yi görecek. Doğu Anadolu'da ise Ardahan ve Kars'ın kuzeyinde öğleden sonra yağış geçişleri var.

Rüzgar Durumu

Genellikle kuzeyli, güney ve doğu bölgelerde ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.