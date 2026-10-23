İstanbul Valiliği, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve resmi geçit töreni provası nedeniyle 24 ve 29 Ekim’de trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergâhları açıkladı. Vatan Caddesi ve çevresindeki bazı yollar saat 05.45’ten itibaren program bitimine kadar araç trafiğine kapalı olacak.

İstanbul Valiliği, Cumhuriyet’in 103. yıl dönümü kapsamında kentte düzenlenecek törenler nedeniyle trafik tedbirleri alınacağını duyurdu. Vatan Caddesi’nde 29 Ekim Perşembe günü yapılacak resmi geçit töreninin provası, 25 Ekim’de gerçekleştirilecek Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) nedeniyle 24 Ekim Cumartesi günü yapılacak.

TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR

Valiliğin açıklamasına göre, 24 ve 29 Ekim’de saat 05.45’ten program bitimine kadar Adnan Menderes Bulvarı’nın (Vatan Caddesi) gidiş ve geliş yönleri trafiğe kapatılacak. Ayrıca D-100 kara yolunun kuzey ve güney yönlerinden, Edirnekapı’dan, 10. Yıl, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz, Akşemsettin ve Ordu caddelerinden bulvara giriş yapılamayacak.

Atatürk Bulvarı, Keçeci Meydan Sokak ve Hal Yolu’nun güney yönünden Adnan Menderes Bulvarı’na girişler de kapatılacak. Bulvara bağlanan tüm cadde ve sokakların yanı sıra Tatlıpınar, Kaleboyu ve Sulukule caddelerinden de geçişe izin verilmeyecek.

ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR AÇIKLANDI

Kapatılan yollar yerine Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D-100 kara yolu ve O-3 Hal Yolu kullanılabilecek.

Valilik, trafik tedbirleri kapsamında 58 noktada 22 ekip, 28 MEDAR Mobil Hız Tespit Sistemi (MTS) unsuru, 36 yaya personel ve 3 çekici olmak üzere toplam 111 personelin görevlendirileceğini bildirdi.