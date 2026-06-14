İstanbul'da pazar günü gerçekleştirilecek Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu nedeniyle Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş ilçelerinde bazı yollar ve güzergahlar geçici olarak trafiğe kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, trafik düzenlemesi kapsamında kısıtlamalar sabah saat 09.00 itibarıyla başlayacak.

TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR VE CADDELER

Etkinlik süresince trafiğe kapatılacağı duyurulan noktalar arasında Galata Köprüsü, Reşadiye Caddesi, Ragıp Gümüşpala Caddesi, Abdülezel Paşa Caddesi, Mürselpaşa Caddesi, Ayvansaray Caddesi ve Kadir Has Caddesi bulunuyor. Ayrıca Sahil Kennedy Caddesi'nin Çatladıkapı ile Sirkeci Işıklar arasındaki bölümü de araç geçişine kapatılacak.

Beşiktaş ve Beyoğlu bölgelerinde ise Meclis-i Mebusan Caddesi, Kemeraltı Caddesi, Dolmabahçe Caddesi, Beşiktaş Caddesi, Eski Yıldız Caddesi, Çırağan Caddesi ve Tersane Caddesi trafiğe kapalı olacak. Barbaros Bulvarı Merkez Komutanlığı Işıklar arası, Refik Saydam Caddesi'nden Unkapanı istikametine giden yol ile İnönü Caddesi ile Şehitler Tepesi arası güzergâh da kısıtlama kapsamında yer alıyor.

SÜRÜCÜLER İÇİN ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kapatılan yollar nedeniyle sürücülerin mağduriyet yaşamaması için kullanılabilecek alternatif güzergahları da paylaştı. Yapılan açıklamada, bu süreçte Unkapanı Köprüsü (Atatürk Köprüsü), Vatan Caddesi, Millet Caddesi ve Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nin alternatif olarak kullanılabileceği belirtildi.

Trafiğe kapatılan yollara alternatif olarak belirlenen diğer noktalar ise Palanga Caddesi, Asariye Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Portakal Yokuşu Caddesi, Dereboyu Caddesi, Asker Ocağı Caddesi, İnönü Caddesi ve Evliya Çelebi Caddesi olarak duyuruldu. Yetkililer, sürücülerin belirtilen saatlerde bu güzergahları tercih etmelerini öneriyor.