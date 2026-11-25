İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü kapsamında düzenlenecek program nedeniyle bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, 25 Kasım’da saat 14.00’te başlayacak trafik düzenlemesi etkinlik bitimine kadar devam edecek.
TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR
Düzenleme kapsamında şu yollar ve bağlantılar ulaşıma kapalı olacak:
- Sıraselviler Caddesi’nin Hocazade Sokak kesişiminden Taksim Meydanı istikametine giden bölümü.
- Taksim Meydanı’nda büfelerin önünden İstiklal Caddesi’ne bağlanan yol.
- Refik Saydam Caddesi üzerinden Asmalı Mescit Caddesi’ne giriş ve çıkışlar.
- Ensiz Sokak ile İlk Belediye Caddesi kesişimi.
- Balo Sokak ile Turnacıbaşı Caddesi kesişimi.
- Sadri Alışık Sokak ile Atıf Yılmaz Caddesi.
- Yeni Çarşı Caddesi, Kumbaracı Yokuşu, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokak’tan İstiklal Caddesi yönüne giden yollar.
- Yeni Çarşı Caddesi’nin İstiklal Caddesi ile kesişiminden İstiklal Caddesi istikametine giden yol.
- Taksim Tünel girişinden İstiklal Caddesi yönüne giden yol.
- Tak-ı Zafer Caddesi.
- Mete Caddesi’nin İnönü Caddesi kesişiminden itibaren olan bölümü.
DÖRT ALTERNATİF GÜZERGAH AÇIKLANDI
Sürücülerden alternatif güzergah olarak İnönü Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Refik Saydam Caddesi ve Meclis-i Mebusan Caddesi’ni kullanmaları istendi.