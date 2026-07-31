Türkiye Gençlik Vakfı "TÜGVA Yaz Okulları Finali'26", 31 Temmuz 2026 Cuma günü saat 17.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta düzenlenecek.

Final programında sanatçı Maher Zain'in yanı sıra Arslanbek Sultanbekov, Fadıl Aydın ve Celal Karatüre sahne alacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde(RAMS Park'ta) düzenlenecek olan etkinlik sebebiyle şehirdeki bazı yollar trafiğe kapatılacak ve alternatif güzergahlar kullanılacak.

Yol kapatma işlemleri saat 12.00'de başlayacak olup, etkinlik tamamen sona erene kadar devam edecek.

Programa Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

Trafiğe Kapatılacak Yollar:

Maslak Büyükdere Caddesi TEM Kuzey Yan Yol katılımı

TEM Kuzey Yan Yol Seyrantepe Etfal Hastanesi varyant ayrımlarından itibaren Rams Park Stadyumu istikameti

TEM Kuzey Yan Yol Seyrantepe İSPARK varyantı kuzeyden güneye dönüşler

Metin Oktay Caddesi'nin her iki istikameti (çift yönlü)

Seyrantepe Etfal Hastanesi TEM Kuzey Yan Yol katılımı

Sürücüler İçin Belirlenen Alternatif Güzergahlar:

Kapanan yollar sebebiyle trafikte mağduriyet yaşanmaması adına sürücülerin tercih edebileceği alternatif yollar şu şekilde belirlenmiştir:

TEM Kuzey Yol

Büyükdere Caddesi

Azerbaycan Caddesi

Kemerburgaz Caddesi

Cendere Caddesi

Selçuklu Caddesi

Anadolu Caddesi

Gün Işığı Sokak