İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul için güncel hava tahmin raporunu paylaştı. Rapora göre, hafta sonuna kadar şehir genelinde yağış beklenmezken, halihazırda mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların cumartesi gününden itibaren düşüşe geçeceği ve beraberinde yağışlı havanın etkili olacağı tahmin ediliyor.

CUMARTESİ GÜNÜNE DİKKAT

AKOM’un dikkat notuyla paylaştığı verilere göre, halihazırda 30-32°C aralığında, mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar, hafta sonu (cumartesi) itibarıyla 28°C civarına gerileyerek mevsim normallerinin altına inecek. Sıcaklık düşüşüyle birlikte kentte sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin yaşanması bekleniyor. 4 Temmuz Cumartesi günü için öngörülen yağış miktarının ise 5-12 kg arasında olacağı tahmin ediliyor.

HAFTALIK HAVA TAHMİNİ

Yayımlanan haftalık raporda gün gün hava durumu şu şekilde tahmin ediliyor: 3 Temmuz Cuma günü hava parçalı ve az bulutlu, sıcaklık en düşük 22°C, en yüksek 30°C olacak. 4 Temmuz Cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağışlı hava etkisini gösterecek, sıcaklıklar en düşük 22°C, en yüksek 29°C seviyesinde seyredecek. 5 Temmuz Pazar gününden itibaren ise yağış kenti terk ederek yerini az bulutlu ve açık bir gökyüzüne bırakacak; pazar günü sıcaklıkların en düşük 21°C, en yüksek 28°C olması bekleniyor. Yeni haftanın ilk günlerinde de (6, 7 ve 8 Temmuz) az bulutlu ve açık havanın süreceği, sıcaklıkların ise 28°C ile 30°C arasında değişeceği öngörülüyor.