İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul'un haftalık hava tahmin raporunu paylaşarak vatandaşlara uyarılarda bulundu. Rapor verilerine göre, Pazar günü öğle saatlerinde 25°C'ye kadar yükselen sıcaklıklar, haftanın ilerleyen günlerinde hissedilir derecede düşecek.

PAZARTESİ GECESİNE DİKKAT: SICAKLIKLAR 14 DERECEYE KADAR GERİLEYECEK

AKOM'un değerlendirmelerine göre, İstanbul'da Pazartesi gecesi itibarıyla serin ve yağışlı hava dalgası etkisini gösterecek. Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalarak en düşük 14 °C seviyelerine kadar gerilemesi ve gündüz ortalamalarının 15-20 °C aralığında seyretmesi bekleniyor. 12 Ekim Pazartesi günü parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olurken, en yüksek sıcaklık 24°C civarında ölçülecek.

SALI GÜNÜNDEN İTİBAREN GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK GELİYOR

Megakent, Salı gününden itibaren 3 gün boyunca sürecek yağışlı havanın tesiri altına girecek:

13 Ekim Salı: Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor (Yağış miktarı: 5 - 15 kg/m²). En düşük sıcaklık 15°C, en yüksek 22°C.

14 Ekim Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağış devam edecek (Yağış miktarı: 10 - 20 kg/m²). En düşük sıcaklık 15°C, en yüksek 21°C.

15 Ekim Perşembe: Yağışlar kuvvetlenecek! Gök gürültülü sağanak yağışla birlikte m²'ye 30 - 60 kg arasında yağış düşmesi öngörülüyor. Termometreler en düşük 14°C'yi görecek, en yüksek sıcaklık ise 17°C'ye kadar gerileyecek.

HAFTA SONUNA DOĞRU YAĞIŞ ETKİSİNİ YİTİRECEK

Kuvvetli sağanağın ardından 16 Ekim Cuma günü havanın yerel yağmurlu (en düşük 15°C, en yüksek 18°C), 17 Ekim Cumartesi günü ise parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor (en düşük 14°C, en yüksek 19°C). Yetkililer, özellikle Perşembe günü yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.