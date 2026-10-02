Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hafta sonu öncesinde yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alacak olumsuz hava koşullarına ilişkin hava tahmin raporunu açıkladı.

YURT GENELİNDE SAĞANAK ALARMI

Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Muğla, Karaman, İzmir'in kuzey ilçeleri ve Antalya'nın çevre ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı bildirildi.

Yağışların; İstanbul, Adana, Osmaniye, Sinop, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale’nin doğusu, Kocaeli'nin batısı, Balıkesir, Malatya’nın kuzeyi, Hatay’ın batısı, Kastamonu’nun kuzeyi ile Rize ve Artvin'in belirli kesimlerinde yerel olarak kuvvetli gerçekleşmesi bekleniyor.

RÜZGARIN HIZI 70 KİLOMETREYE ULAŞACAK

Batı Karadeniz'in batısı, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kısa süreli fırtına şeklinde eseceği ve hızının saatte 70 kilometreye kadar çıkacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği, kuvvetli rüzgar nedeniyle hissedilen sıcaklığın daha da düşeceği belirtildi.

11 İLE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji tarafından sarı kod verilen iller şunlar oldu:

Adana, Balıkesir, Çanakkale, Hatay, İstanbul, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Sinop, Tekirdağ ve Osmaniye.

AKOM VE İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağışların saat 12.00 itibarıyla şiddetlenmesi bekleniyor. İstanbul Valiliği ve AKOM tarafından yapılan uyarılarda, fırtına ve kuvvetli yağışın Cumartesi günü öğle saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği vurgulanarak sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması istendi.