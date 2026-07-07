İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul geneline ait 7 Temmuz 2026 Salı günkü hava durumu verileri ile önümüzdeki günleri kapsayan haftalık hava tahmin raporunu kamuoyuyla paylaştı. Rapora göre, İstanbul'da hafta genelinde çoğunlukla güneşli bir gökyüzü hakim olurken, sıcaklıkların 29 ila 33 derece aralığında seyretmesi öngörülüyor.

7 TEMMUZ SALI GÜNÜ SICAKLIKLAR 30 DERECEYİ GÖRÜYOR

AKOM verilerine göre, 7 Temmuz Salı günü İstanbul'da sabah saatlerinde 23 derece olan hava sıcaklığı, öğle saatlerinde 30 dereceye kadar yükselecek. Akşam saatlerinde 22 dereceye gerilemesi beklenen sıcaklığın, gece ise 19 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Gün içinde nem oranının yüzde 35 ile 70 arasında değişmesi beklenirken, deniz suyu sıcaklığı 24 derece olarak ölçüldü. Kuzeydoğu (poyraz) yönünden saatte 10 ila 30 kilometre hızla esecek sert rüzgarların ise şehirde hafif bir serinlik hissi uyandıracağı belirtildi.

PERŞEMBE GÜNÜNE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK UYARISI

Haftalık raporda öne çıkan en önemli detay ise perşembe günü için yapılan yağış uyarısı oldu. Hafta boyunca perşembe günü hariç herhangi bir yağış beklenmezken; 9 Temmuz Perşembe günü İstanbulluları gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava karşılayacak. Perşembe günü en düşük sıcaklığın 19, en yüksek sıcaklığın ise 27 derece olması beklenirken, metrekareye 5 ila 12 kilogram arasında yağış düşeceği tahmin ediliyor.

HAFTA SONU AZ BULUTLU VE AÇIK GEÇECEK

Raporda yer alan diğer günlerin tahminlerine göre, 8 Temmuz Çarşamba günü hava az bulutlu ve açık, sıcaklık ise en yüksek 32 derece olacak. Perşembe günkü yağışlı havanın ardından 10 Temmuz Cuma günü sıcaklık yeniden yükselişe geçerek 29 dereceyi bulacak. Hafta sonu planı yapacak vatandaşlar için cumartesi günü 32 derece, pazar günü ise 33 derecelik az bulutlu ve açık bir gökyüzü tahmin ediliyor. Yeni haftanın ilk günü olan 13 Temmuz Pazartesi günü ise sıcaklığın en yüksek 31 derece civarında seyredeceği öngörülüyor.