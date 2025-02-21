İstanbul'da kent genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Şehir Hatları'nın tüm seferleir ve bazı İDO seferleri iptal edildi.

Kar yağışı İstanbul’da aralıklarla devam ediyor. Zaman zaman yoğunlaşan kar yağışı nedeniyle deniz ulaşımı da olumsuz etkilendi. Şehir Hatları tüm seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Değerli yolcularımız, elverişsiz hava koşulları (yoğun tipi) sebebiyle Liman Başkanlığı kararıyla tüm seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuştur" ifadeleri kullanıldı.

BAZI İDO SEFERLERİ DE İPTAL EDİLDİ

İDO'dan yapılan açıklamada ise, 17.00 Pendik-Yalova, 18.00 Yalova-Pendik, 19.00 Yalova-Pendik, 19.00 Pendik-Yalova, 19.45 Yenikapı-Yalova, 19.45 Yalova-Yenikapı ,20.00 Pendik-Yalova, 21.45 Yenikapı-Yalova, 21.45 Yalova-Yenikapı vapur seferlerinin iptal edildiği bilgisi paylaşıldı.