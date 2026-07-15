İstanbul'da düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu" nedeniyle bugün saat 03.00 itibarıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Üsküdar ve Beşiktaş'taki bazı ana arterler araç trafiğine kapatıldı. Köprüye çıkan bağlantı yollarında da ulaşım durdurulurken, D-100 Karayolu'nun güney istikametinde Beşiktaş-Sarıyer ayrımları ile kuzey istikametinde Ümraniye-Altunizade ayrımları arasında trafik akışı sağlanamıyor. METROBÜS GÜZERGAHI DEĞİŞTİ Etkinlik kapsamında metrobüs seferleri, Zincirlikuyu ile Söğütlüçeşme istasyonları arasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahı üzerinden gerçekleştiriliyor. Bu süreçte Boğaziçi Köprüsü, Burhaniye, Altunizade, Acıbadem, Uzunçayır ve Fikirtepe metrobüs istasyonları yolcu iniş ve binişine kapalı olacak. BEŞİKTAŞ VE ÜSKÜDAR'DA BU YOLLAR KAPALI Beşiktaş'ta Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi Köprüsü katılımı, Sait Çiftçi Varyant üstü köprü katılımı, Yıldız Posta Caddesi Gayrettepe D-100 güney katılımı, Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 güney katılımı ile Barbaros Bulvarı'ndan D-100 kuzey Sarıyer yönüne katılım trafiğe kapatıldı. Üsküdar'da ise Beylerbeyi'nden köprüye katılım, Kısıklı Caddesi'nden köprüye katılım, Altunizade Kavşağı ve Tophaneli Caddesi'nden köprüye katılım noktalarında araç geçişine izin verilmiyor. YOLLAR SAAT 15.00'TE YENİDEN AÇILACAK 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu'nun tamamlanmasının ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile etkinlik kapsamında kapatılan yolların saat 15.00 itibarıyla yeniden trafiğe açılması planlanıyor.

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