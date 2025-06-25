Ali Can POLAT

TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi dün yayınladığı bir itiraz başvurusu klavuzu ile vatandaşları bu imar planına itiraz etmeye çağırdı. Odanın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda online itiraz dilekçesi için adım adım yapılması gerekenlere yer verildi.

ORTAK SORUMLULUĞUMUZ

17 Haziran’da askıya çıkan bu imar planlarına itiraz için son günün 2 Temmuz olduğunu hatırlatan Oda Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Cem Ceylan şöyle konuştu:

“İstanbul’un geleceği için Sazlıbosna’nın batı kısmı imar planlarına itiraz ediyoruz. Bu itiraz, sadece bu bölge için değil, Kanal İstanbul ve Yenişehir projelerinin genelini kapsayan bir kent suçu mücadelesidir. İstanbul’umuzun değerlerini korumak ve yaşanabilir bir gelecek inşa etmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Kentimizin asıl sorunları yoksulluk ve dönüşümken, kamunun bu projeyi istemediğini göstermek adına, tüm halkımızı bu dilekçe ile başvurusunu yapmaya çağırıyoruz” diye konuştu.