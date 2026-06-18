AKOM'un paylaştığı hava durumu raporuna göre, 18 Haziran 2026 Perşembe günü İstanbul güne 21°C sıcaklıkla başladı. Gün içerisinde öğle saatlerinde termometrelerin 27°C'yi bulması bekleniyor. Akşam saatlerinde hava sıcaklığının 21°C'ye, gece saatlerinde ise 18°C seviyelerine kadar gerileyeceği tahmin ediliyor. Bugün kent genelinde herhangi bir yağış öngörülmezken, deniz suyu sıcaklığı ise 21°C olarak ölçüldü.
RÜZGAR VE FIRTINAYA DİKKAT
AKOM yetkilileri tarafından yayımlanan haftalık hava durumu raporunda, İstanbullular özellikle kuvvetli rüzgar ve Cuma günü beklenen yağış konusunda uyarıldı. Hafta boyunca genel olarak güneşli ve parçalı bulutlu bir havanın hakim olması beklenirken, rüzgarın etkisini artıracağı belirtildi.
ŞEMSİYELERİNİZİ UNUTMAYIN
İstanbullular için bu haftanın tek yağışlı günü 19 Haziran Cuma olacak. Cuma günü sokağa çıkacak vatandaşların hazırlıklı olması gerektiği vurgulanan rapora göre, metrekareye ortalama 2 ila 5 kilogram arasında yağış düşmesi bekleniyor. Yağışların gün içerisinde gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.
Hafta sonu itibarıyla ise yağışlı hava sisteminin şehri terk edeceği ve yerini bol güneşli, açık günlere bırakacağı belirtildi. Hava sıcaklıklarının Çarşamba gününe kadar kademeli bir şekilde artış göstererek 30°C'ye kadar ulaşması öngörülüyor.