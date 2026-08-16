İstanbul'da 2026 Uluslararası Asya ve Avrupa Triatlon Şampiyonası nedeniyle trafik kısıtlamaları bugün başlıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saat 04.45'ten itibaren programın bitimine kadar Beykoz ve Üsküdar'da önemli yolları trafiğe kapattı.

Kapatılan güzergahlar arasında Atatürk Caddesi'nin sahil istikametine çıkan tüm yollar, Cuma Yolu Caddesi ve Körfez Caddesi yer alıyor. Küçüksu ve Göksu caddeleri ile Mehmet Ali Birand ve Atatürk caddelerinin Kavacık istikameti ise alternatif olarak kullanılabilecek.

TEM OTOYOLU'NDA ANADOLU YAKASI İSTİKAMETİ KAPALI

TEM Otoyolu güney istikametinde Maslak-Sarıyer yan yol ayrımlarından Ankara istikametine giden transit yol trafiğe kapatıldı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikameti, Levent ve Etiler-Baltalimanı istikametinden TEM güneye katılım, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Ankara istikameti, TEM güneyden Anadolu istikameti ayrımları ile Yeni Riva Yolu ve Kavacık'tan Atatürk Caddesi'ne giden trafik akışı da durduruldu.

Sürücüler, alternatif güzergah olarak Büyükdere Caddesi, Kuzey Marmara Otoyolu istikameti, D-100 güney 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli Ankara istikameti ile Yeni Riva Yolu ve Kavacık'tan köprü üzerinden TEM güney Ankara istikameti kullanılabilecek.

Sarıyer ve Beşiktaş'ta Büyükdere Caddesi'nin Sarıyer ve Zincirlikuyu-Levent istikametleri ile Çilekli Tesisleri'nden TEM güneye giden trafik akışı da kapalı olacak. Sürücüler, alternatif güzergah olarak Büyükdere ile Uğur Mumcu caddelerine yönlendirilecek.