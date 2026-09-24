İstanbul’da yaz başından bu yana TEM Otoyolu viyadüklerinde sürdürülen bakım ve derz onarım çalışmaları, şehirde okulların açılmasıyla büyük bir trafik krizine dönüştü.

18 KİLOMETRELİK YOL 2,5 SAATTE GEÇİLEBİLİYOR

Gazete Oksijen'den İlkim Emirler'in haberine göre, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki TEM Otoyolu Çamlık ve Kavacık kavşakları arasında yer alan Molla Gürani Viyadüğü’ndeki çalışmalar, Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü ve bağlantı yollarını günün her saatinde kilitliyor. Normalde 10-15 dakikada katedilen 18 kilometrelik FSM bağlantı hattı, çalışma nedeniyle 2,5 saatte (150 dakika) geçilebiliyor.

Gece 22.00 ile sabah 06.00 saatleri arasında şerit kapatılarak yürütülen, gündüzleri ise derzlerin üzerindeki geçici rampalar üzerinden sağlanan ulaşım büyük kuyruklara neden oluyor.

ÇALIŞMALARIN ZAMANLAMASINA SERT TEPKİ

Çalışmaların okulların açıldığı döneme denk getirilmesi kamuoyunda büyük tepki topladı. Gazeteci Murat Ağırel ve çok sayıda vatandaş, nüfusun az olduğu yaz aylarında tamamlanmayan çalışmalar için "Millet çıldırma noktasına geldi. Bütün yaz bekleyip okulların açıldığı dönemde çalışma başlatmak nasıl bir planlamadır?" diyerek zamanlamayı eleştirdi.

Radyo Trafik Başeditörü Betül Hakyemez ise yaz başından bu yana Beylikçayır, Yarımburgaz, Akşemsettin ve Hasdal viyadüklerinin sırayla tamamlandığını, Molla Gürani Viyadüğü’nde Ankara yönündeki mesainin okulların açıldığı ilk haftanın ardından 21 Eylül itibarıyla başladığını belirtti.

SÜRÜCÜLER İÇİN ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Uzmanlar, FSM'deki yoğunluktan kaçmak isteyen sürücüler için alternatif güzergahları şöyle sıralıyor:

Yavuz Sultan Selim (3.) Köprü: Yol mesafesi uzasa da yoğunluktan etkilenmeyen tek akıcı hat.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü & Avrasya Tüneli: FSM'deki kilitlenme nedeniyle yoğun olsa da 2,5 saatlik bekleme süresine göre daha tercih edilebilir durumda.

Orman İçi Yollar: Kavacık ve Beykoz hattı için Hekimbaşı ile Çavuşbaşı orman yolları kaçış noktası olarak öne çıkıyor.

SIRA ORTAKÖY VİYADÜĞÜ'NE GELECEK

Molla Gürani Viyadüğü’ndeki çalışmaların Ekim ayı başına kadar sürmesi bekleniyor. Ancak bu çalışmanın hemen ardından ekiplerin Ortaköy Viyadüğü’ne geçeceği ve bu durumun doğrudan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğini olumsuz etkileyeceği bildirildi.