Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, cumartesi günü yurdu etkisi altına alan kapalı ve sağanak yağışlı hava, pazar günü İstanbul'da yerini güzel bir havaya bırakacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik'in değerlendirmelerine göre, İstanbul pazar gününü parçalı bulutlu geçirecek. Özellikle pazar günü saat 12.30'dan sonra yüzünü gösterecek olan güneş, İstanbullulara harika bir hafta sonu fırsatı sunacak. Şehirde pazar günü sıcaklıkların 16 derece civarında seyretmesi bekleniyor.
İstanbul yarın güneşe kavuşurken, yurdun büyük bir bölümünde sağanak yağışlar etkisini sürdürecek. Pazar günü Trakya bölgesi hariç Türkiye'nin büyük bir kısmında yağış bekleniyor.
13 ŞEHRE SARI KODLU UYARI
Yurdun batısında yağış ve güneş birbirini izlerken, doğu ve güneydoğu kesimlerinde ise toz taşınımı ve fırtına alarmı var. Meteoroloji; toz taşınımı, kuvvetli rüzgar ve şiddetli yağış beklentisi nedeniyle 13 il için "sarı kodlu" uyarı yayınladı.
Uyarı verilen iller şunlar:
Adıyaman, Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Kahramanmaraş, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Van, Batman, Şırnak ve Kilis.
Yetkililer; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesine karşı uyarırken, toz taşınımı olan bölgelerde çamur şeklinde yağış, sel ve su baskınlarına karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.