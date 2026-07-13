Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son hava durumu raporuna göre, İstanbul yeni haftaya sağanak yağışla giriyor. 14 Temmuz Salı günü megakent genelinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. İstanbul ile birlikte Marmara Bölgesi'nin Trakya kesimi ve Kocaeli çevrelerinde de benzer yağışlı hava dalgasının gün boyu kendisini göstermesi bekleniyor.
İSTANBUL'DA GECE SAATLERİNDE YAĞIŞ BAŞLAYACAK
İstanbul'da sıcaklığın 30 derece dolayında seyretmesi öngörülürken, gece saatlerinde kısa süreli gök gürültülü sağanak geçişleri tahmin ediliyor. Marmara Bölgesi'nde günün ilk bölümünde açık ve az bulutlu hava görülecek. Öğleden sonra Trakya'da başlayacak yerel sağanakların gece saatlerinde İstanbul ve Kocaeli çevrelerine ulaşması bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının ve yağışların Türkiye genelinde önemli bölgesel farklılıklar göstereceği belirtilen değerlendirmede, yağışlı sistemin sadece İstanbul ve çevresiyle sınırlı kalmayacağı ifade edildi.
Rapora göre; Akdeniz’in Toroslar mevkii, Sinop hariç olmak üzere Batı Karadeniz geneli, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin de haftanın ilk gününü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçireceği bildirildi.
SICAKLIKLAR 40 DERECEYİ AŞACAK
İstanbul ve yurdun kuzey kesimlerinde serinletici yağışlar öngörülürken, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise aşırı sıcaklar etkisini artırarak devam ettiriyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, güneydoğu illerinde termometrelerin 40 derecenin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.