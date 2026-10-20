İstanbul genelinde riskli yapıların yenilenmesini teşvik etmek amacıyla uygulanan "Yarısı Bizden" kampanyasında başvuru ve yararlanma süresi uzatıldı.

Resmi Gazete'nin 11902 sayılı sayısında yayımlanan karara göre, daha önce 31 Aralık 2026 olarak belirlenen son tarih, 31 Aralık 2027 olarak güncellendi.

Hak sahipleri, konut ve iş yerlerinin yeniden inşası için sağlanan hibe, kredi ve taşınma yardımından bir yıl daha fazla yararlanabilecek.

KONUT VE İŞ YERLERİ İÇİN SAĞLANAN DESTEK TUTARLARI

Bina bazlı dönüşüm desteği kapsamında, hak sahibinin ilk konutu için toplam 1 milyon 875 bin TL finansman sunuluyor. Bu tutar şu kalemlerden oluşuyor:

875 bin TL hibe

875 bin TL kredi

125 bin TL taşınma desteği

İlk iş yeri için ise 437 bin 500 TL hibe, 437 bin 500 TL kredi ve 125 bin TL taşınma yardımı veriliyor.

Birden fazla taşınmazı bulunan hak sahipleri için ilave imkanlar da mevcut. İlk konutun ardından gelen her bir konut için 1 milyon 750 bin TL kredi; ilk iş yerinin ardından gelen her bir dükkan için ise 875 bin TL kredi desteği sağlanıyor.

ALAN BAZLI DÖNÜŞÜM MODELİ

Alan veya ada bazlı büyük site dönüşümlerinde süreç Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, TOKİ ve Emlak Konut iş birliğiyle yürütülüyor.

Bu modelde hak sahiplerine 875 bin TL hibe ve 125 bin TL taşınma desteği veriliyor. Hibe tutarı toplam inşaat maliyetinden düşüldükten sonra kalan borç, uzun vadeli taksitlerle yapılandırılıyor.

BAŞVURU ŞARTLARI VE SÜREÇ

İstanbul’un 39 ilçesindeki tüm riskli yapı sahiplerinin faydalanabildiği kampanyada öne çıkan şartlar ve uygulama esasları şöyle:

Yapı Büyüklüğü: Yeni inşa edilecek yapı (otopark ve sığınak hariç), eski yapının 1,5 katı büyüklüğünü geçemiyor. Otopark ve sığınak alanları inşaat metrekaresi hesabına dahil edilmiyor.

Risk Tespiti: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı lisanslı kuruluşlarca alınan karot örnekleriyle yapının risk durumu belirleniyor.

Başvuru Yöntemi: e-Devlet başvurusu gerekmiyor. Kat irtifakı kurulduktan sonra ilçe belediyesine başvuruluyor ve randevu gününde hibe taahhütnamesi ile kredi sözleşmesi imzalanıyor.

Ödeme Takvimi: Bina bazlı dönüşümde ödemeler doğrudan yüklenici firmaya aktarılıyor. Ödemeler; iş başlangıcında %30, taşıyıcı sistem tamamlandığında %30, sıva aşamasında %30 ve yapı kullanım izin belgesi alındığında %10 oranında yapılıyor.

Taşınma Desteği: Tek seferlik 125 bin TL’lik taşınma desteği, dairede oturan kiracı ise kiracıya, değilse mülk sahibine ödeniyor.

GERİ ÖDEME VE KREDİ KOŞULLARI

Kampanya kapsamında kullandırılan kredilerde gelir durumu veya kredi notı şartı aranmıyor. Kredi geri ödemeleri yapı ruhsatının alınmasından 2 yıl sonra başlıyor ve 10 yıla kadar vade imkanı sunuluyor. Geri ödemenin ilk yılında faiz uygulanmazken, sonraki yıllarda güncelleme Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranının yarısı üzerinden hesaplanıyor.