İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Yönetim Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, Küçükçekmece Viyadüğü'nün Edirne yönünde derz değişim çalışması gerçekleştirilecek.
ÇALIŞMA 12 GÜN SÜRECEK
Çalışmanın 12 gün içinde tamamlanması planlanırken, bu süre boyunca sürücülerin trafik düzenlemesine dikkat etmesi gerekecek.
TRAFİK 7 SAAT BOYUNCA YAN YOLA VERİLECEK
Çalışma nedeniyle D-100 Karayolu'nun Edirne yönündeki trafik akışı, her gün 23.00-06.00 saatleri arasında kuzey yan yol üzerinden sağlanacak. Gece saatlerinde yapılacak düzenlemenin, çalışma alanındaki trafik akışını güvenli şekilde sürdürmek amacıyla uygulanacağı bildirildi.