İstanbul Valiliği NSosyal hesabından açıklama yaptı. Bayramda soğuk bir havanın hakim olacağı belirtilen açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, sıcaklığın bayram süresince mevsim normallerinin birkaç derece altında seyretmesinin beklendiği belirtildi.

İlde hava durumunun parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı olacağı kaydedilen açıklamada, en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının perşembe günü 7-9 ila en yüksek 9-11 derece olacağı belirtildi.

Cuma günü 6-8, ila en yüksek 9-11 derece, cumartesi günü 7-9 ila en yüksek 11-13 derece; pazar günü 6-8 ila en yüksek 9-11 derece olmasının beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, "Yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışına karşı dikkatli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.