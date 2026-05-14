İstanbul’da sabah saatlerinde kentin belirli noktalarında sağanak yağış etkili oldu. Özellikle turizmin ve ticaretin kalbi Beyoğlu’nda aniden bastıran yağmur, sokağa hazırlıksız çıkan vatandaşlara ve turistlere zor anlar yaşattı.
KARTON VE ÇANTALAR ŞEMSİYE OLDU
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi üzerinde yağmura yakalanan pek çok kişi, ıslanmamak için ilginç yöntemlere başvurdu. Yanında şemsiyesi bulunmayan vatandaşların, başlarının üzerine tuttukları çantalar ve çevreden buldukları kartonlarla yağmurdan korunmaya çalıştığı görüldü. Hazırlıklı olanlar ise şemsiyelerini açarak yollarına devam etti.
YAĞIŞ GÜN BOYU ARALIKLARLA DEVAM EDECEK
Kentin diğer noktalarında da aralıklarla etkisini sürdüren yağışın, gün içinde yer yer devam etmesi bekleniyor. Meteoroloji yetkilileri, benzer ani yağışlara karşı vatandaşların tedbirli olması ve dışarı çıkarken şemsiyelerini yanlarına almaları konusunda uyarıda bulundu.