İstanbul genelinde etkisini sürdüren olumsuz hava koşullarına karşı yetkili kurumlardan art arda açıklamalar yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) verilerine göre, kent genelinde sağanak yağışların ve fırtınanın etkisini artırarak devam edeceği bildirildi.

Yağışlar Akşam Saatlerinde Şiddetlenecek

Açıklanan son değerlendirmelere göre, akşam saat 18.00 - 19.30 aralığından itibaren yerel sağanak geçişleri özellikle kuzey ilçeleri ile Anadolu Yakası'ndan başlayarak kent geneline yayılacak. Gece yarısı itibarıyla şiddetini artırması beklenen yağışlı sistemin, 29 Eylül Salı günü gece yarısına kadar aralıklarla kuvvetli sağanak şeklinde süreceği öngörülüyor. Metrekareye düşecek yağış miktarının Salı günü 30 ila 60 kilogram aralığında gerçekleşebileceği ve bazı bölgelerde su baskınlarına yol açabileceği tahmin ediliyor.

Rüzgârın Hızı Saatte 70 Kilometreye Çıkacak

Sıcaklıkların düştüğü megakentte, rüzgârın kuzeyli yönlerden (Poyraz) saatte 40 ila 60 kilometre hızla eseceği, zaman zaman ise kısa süreli fırtına şeklinde saatte 70 kilometreye kadar ulaşacağı belirtildi. Fırtına ve şiddetli yağışın bir arada etkili olması nedeniyle kent içi ulaşımda aksamalar yaşanabileceği kaydedildi.

Yağışlı Hava Ne Zaman Kenti Terk Edecek?

Kurumlar tarafından yayımlanan haftalık hava tahmin raporuna göre, olumsuz hava şartlarının hafta boyunca sürmesi bekleniyor:

Çarşamba (30 Eylül): Yağışlı sistemin çok bulutlu ve aralıklı sağanak şeklinde akşam saat 20.00'ye kadar etkisini sürdüreceği öngörülüyor.

Perşembe (1 Ekim): Yağışların kuvvetini azaltarak aralıklı sağanak şeklinde devam etmesi bekleniyor.

Cuma (2 Ekim): Yağışlı havanın kademeli olarak hafifleyerek kenti terk edeceği tahmin ediliyor.

Sel ve Su Baskınlarına Karşı Tedbir Çağrısı

İstanbul Valiliği, kuvvetli yağış ve fırtınanın yol açabileceği sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyarıda bulundu.