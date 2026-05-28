İstanbul’un fethinin 573. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi SOLOTÜRK, İstanbul semalarında gerçekleştirdiği uçuşlarla vatandaşlara görsel şölen yaşattı. F-16 savaş uçaklarının yaptığı selamlama ve prova uçuşları, kentin birçok noktasında yoğun ilgi gördü.

İSTANBUL SEMALARINDA GÖRSEL ŞÖLEN

Kutlama programı çerçevesinde SOLOTÜRK pilotları ilk uçuşunu saat 16.30’da Yenikapı Meydanı üzerinde gerçekleştirdi. Çevre tanıma amacıyla yapılan uçuşun ardından saat 16.45’te İstanbul Boğazı üzerinde selamlama geçişi yapıldı. Alçak irtifada gerçekleştirilen manevralar, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

GÜÇLÜ SESLER KISA SÜRELİ PANİĞE NEDEN OLDU

Gösteri uçuşları sırasında savaş uçaklarının yüksek hızı nedeniyle İstanbul’un farklı bölgelerinde sonik patlama sesleri duyuldu. Aniden oluşan yüksek sesler bazı vatandaşlarda kısa süreli paniğe yol açarken, yetkililer daha önce yaptıkları bilgilendirmede bu durumun planlı uçuş faaliyetlerinden kaynaklanacağını açıklamış ve vatandaşlara panik yapmamaları çağrısında bulunmuştu.

ANA GÖSTERİ 29 MAYIS’TA YAPILACAK

SOLOTÜRK’ün İstanbul semalarındaki prova uçuşlarının ardından gözler 29 Mayıs Cuma günü düzenlenecek ana gösteriye çevrildi. Fetih kutlamalarının en dikkat çeken etkinliklerinden biri olması beklenen gösteri uçuşunun saat 18.00’de başlayacağı belirtildi.